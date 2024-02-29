Полицейский автомобиль перевернулся у аэропорта Актау

По словам очевидцев, авария случилась сегодня, 29 февраля, около 15:00, возле международного аэропорта Актау.Как стало известно, перевернулся служебный полицейский автомобиль Toyota Avalon.В Мангистаускую областную больницу с места ДТП доставили одного человека. После осмотра он был отпущен домой.Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.