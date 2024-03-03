Камыш горит на Каспии вторые сутки: тушение затрудняют болота

- Тушение и прохождении спецтехники осложняется из-за болотистой местности и густой растительности, - заключают спасатели.

В субботу, 2 марта, в 15:45 в Атырауской области на побережье Каспийского моря, в 40 километрах от села Курмангазы, на территории Курмангазинского лесничества загорелся камыш. Предварительная площадь возгорания составляет 100 гектаров.Вечером в тушении камышовой растительности были задействованы силы пожарной части №7 Курмангазинского района.Угрозы населенным пунктам нет.Сегодня, 3 марта, на месте работают 35 спасателей.