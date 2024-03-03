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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:09

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Камыш горит на Каспии вторые сутки: тушение затрудняют болота

Уже больше суток тушат пожар на побережье Каспийского моря. Подробности сообщила пресс-служба МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК
В субботу, 2 марта, в 15:45 в Атырауской области на побережье Каспийского моря, в 40 километрах от села Курмангазы, на территории Курмангазинского лесничества загорелся камыш. Предварительная площадь возгорания составляет 100 гектаров.

Вечером в тушении камышовой растительности были задействованы силы пожарной части №7 Курмангазинского района.

Угрозы населенным пунктам нет.

Сегодня, 3 марта, на месте работают 35 спасателей.

- Тушение и прохождении спецтехники осложняется из-за болотистой местности и густой растительности, - заключают спасатели.



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