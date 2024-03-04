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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 251

Травмы получили двое детей в Актау: мальчик – на эскалаторе, девочка – на качелях

В Актау двое детей получили травмы рук. Один из пострадавших – мальчик двух с половиной лет, вторая – семилетняя девочка. Редакция Lada.kz получила разъяснения от пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области по происшествиям.

фото из архива Lada.kz
По данным облздрава, 1 марта в отделение травматологии Мангистауской областной детской многопрофильной больницы поступил мальчик двух с половиной лет.
Как было установлено, у ребенка зажало пальцы в эскалаторе в торговом центре, расположенном в 29А микрорайоне.

«В областную детскую больницу поступил ребенок в возрасте 2,5 лет с травмами. По словам родителей, ему зажало пальцы в эскалаторе в торговом центре «Akkala Mall». Пациента госпитализировали. Ему провели операцию, а именно, пересадку кожи. Состояние мальчика стабильное. На сегодняшний день мать ребенка написала расписку, сославшись на семейные обстоятельства, и забрала его домой», - сообщили в областном управлении здравоохранения.


Семилетняя девочка лишилась части пальца на следующий день, 2 марта, на качелях.

«Ребенку зажало палец во время катания на качелях. Девочке тоже сделали операцию, в том числе зашили поврежденные ткани. На данный момент она продолжает получать лечение в отделении травматологии, состояние стабильное. Однако пока делать прогнозы еще рано: если рана заживет без каких-либо негативных последствий, то пациентку выпишут. В случае наступления некроза специалисты проведут повторную операцию», - заключили в облздраве.


Напомним, ранее стало известно, что ребенок пострадал на эскалаторе в одном из торговых центров Актау.

Алия Шарипова



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