Травмы получили двое детей в Актау: мальчик – на эскалаторе, девочка – на качелях

«В областную детскую больницу поступил ребенок в возрасте 2,5 лет с травмами. По словам родителей, ему зажало пальцы в эскалаторе в торговом центре «Akkala Mall». Пациента госпитализировали. Ему провели операцию, а именно, пересадку кожи. Состояние мальчика стабильное. На сегодняшний день мать ребенка написала расписку, сославшись на семейные обстоятельства, и забрала его домой», - сообщили в областном управлении здравоохранения.

«Ребенку зажало палец во время катания на качелях. Девочке тоже сделали операцию, в том числе зашили поврежденные ткани. На данный момент она продолжает получать лечение в отделении травматологии, состояние стабильное. Однако пока делать прогнозы еще рано: если рана заживет без каких-либо негативных последствий, то пациентку выпишут. В случае наступления некроза специалисты проведут повторную операцию», - заключили в облздраве.