Закопали по-быстрому: зоозащитники Мангистау пытались найти выживших собак в яме с трупами

Кадр из видео
Судя по всему, считают волонтеры, это не первая «партия» собак в данном могильнике. Вокруг зоозащитники обнаружили кости животных разной степени разложения.
В поисках оставшихся в живых Татьяна с общественниками прошли чуть дальше от ямы и обнаружили жуткое зрелище: останки животных, разбросанные по степи. Жители других регионов Казахстана прокомментировали ситуацию.
Напомним, несколькими часами ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области сообщил, что они пытаются найти могильник, кадры которого опубликованы в социальных сетях, однако не могут. Не знают о происходящем и в местном акимате.
«Мы приехали, чтобы спасти живых. Автор ролика сказал, что были щенки и собаки, которые еще не погибли. Но сейчас очевидно, спасать уже некого», - рассказала Татьяна Ткач, руководитель фонда «Пушистое счастье».
В поисках оставшихся в живых Татьяна с общественниками прошли чуть дальше от ямы и обнаружили жуткое зрелище: останки животных, разбросанные по степи. Жители других регионов Казахстана прокомментировали ситуацию.
«Актау, Атырау... там вообще люди живут? Что за беспредел творится? Нелюди», - оставляют комментарии пользователи
Напомним, несколькими часами ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области сообщил, что они пытаются найти могильник, кадры которого опубликованы в социальных сетях, однако не могут. Не знают о происходящем и в местном акимате.