Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.29 KZT
  • €1 = 487.32 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 361

Закопали по-быстрому: зоозащитники Мангистау пытались найти выживших собак в яме с трупами

Пока акимат Мунайлинского района совместно с управлением сельского хозяйства отчаянно ищут, где же находится «братская могила» собак, волонтеры Актау публикуют видео. На кадрах свежая закопанная яма, а вокруг множество останков животных.

Кадр из видео
Судя по всему, считают волонтеры, это не первая «партия» собак в данном могильнике. Вокруг зоозащитники обнаружили кости животных разной степени разложения.

«Мы приехали, чтобы спасти живых. Автор ролика сказал, что были щенки и собаки, которые еще не погибли. Но сейчас очевидно, спасать уже некого», - рассказала Татьяна Ткач, руководитель фонда «Пушистое счастье».


В поисках оставшихся в живых Татьяна с общественниками прошли чуть дальше от ямы и обнаружили жуткое зрелище: останки животных, разбросанные по степи. Жители других регионов Казахстана прокомментировали ситуацию.



«Актау, Атырау... там вообще люди живут? Что за беспредел творится? Нелюди», - оставляют комментарии пользователи


Напомним, несколькими часами ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области сообщил, что они пытаются найти могильник, кадры которого опубликованы в социальных сетях, однако не могут. Не знают о происходящем и в местном акимате.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Закопаны и забыты: зоозащитники Мангистау пытались найти выживших собак в закопанной яме


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aktauskii
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 19:17
Всё не угомонятся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 18:55
Деньги выделенные государством по карманам, вот и весь беспредел
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика