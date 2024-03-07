Закопали по-быстрому: зоозащитники Мангистау пытались найти выживших собак в яме с трупами

«Мы приехали, чтобы спасти живых. Автор ролика сказал, что были щенки и собаки, которые еще не погибли. Но сейчас очевидно, спасать уже некого», - рассказала Татьяна Ткач, руководитель фонда «Пушистое счастье».

«Актау, Атырау... там вообще люди живут? Что за беспредел творится? Нелюди», - оставляют комментарии пользователи



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