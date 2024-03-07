Мертвые и живые щенки в одной яме: очередной собачий могильник сняли на видео в Мангистау

«Мертвые и живые, среди них есть и щенки... Местный житель наткнулся на могильник, если это можно так назвать, в районе карьера, что близ села Батыр (Координаты: +43.653189, +51.493978). В ямах были свалены трупы и ещё живые собаки, все вперемешку вместе с щенками», - сообщается на странице в социальных сетях Sobaka v dom Aktau.

«Мы едем туда. Не знаю, как найдем. Хоть живых забрать. У нас это какой-то ад на земле. Что происходит?», - возмутилась Татьяна Ткач.