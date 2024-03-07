Мертвые и живые щенки в одной яме: очередной собачий могильник сняли на видео в Мангистау

стоп кадр из видео
Не успела память от сожжения 1800 трупов бродячих собак «остыть», как в Сети появились новые жуткие кадры.
Волонтеры уже выехали на место происшествия.
В акимате Мунайлинского района сообщили, что их специалисты сейчас уточняют подробности.
Напомним, по информации заместителя руководителя «Управления сельского хозяйства Мангистауской области» Бердибека Маркабаева, в регионе по заявлению и жалобам жителей было отловлено и умертвлено 1800 собак.
Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем, они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
Зоозащитники пытались организовать санкционированный митинг и выступить против жестокого обращения с животными. Однако акимат им запретил, сославшись на ремонтные работу в месте, где должна была состояться акция протеста.
«Мертвые и живые, среди них есть и щенки... Местный житель наткнулся на могильник, если это можно так назвать, в районе карьера, что близ села Батыр (Координаты: +43.653189, +51.493978). В ямах были свалены трупы и ещё живые собаки, все вперемешку вместе с щенками», - сообщается на странице в социальных сетях Sobaka v dom Aktau.
Волонтеры уже выехали на место происшествия.
«Мы едем туда. Не знаю, как найдем. Хоть живых забрать. У нас это какой-то ад на земле. Что происходит?», - возмутилась Татьяна Ткач.
В акимате Мунайлинского района сообщили, что их специалисты сейчас уточняют подробности.
Напомним, по информации заместителя руководителя «Управления сельского хозяйства Мангистауской области» Бердибека Маркабаева, в регионе по заявлению и жалобам жителей было отловлено и умертвлено 1800 собак.
Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем, они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
Зоозащитники пытались организовать санкционированный митинг и выступить против жестокого обращения с животными. Однако акимат им запретил, сославшись на ремонтные работу в месте, где должна была состояться акция протеста.
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