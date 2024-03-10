Неделю тушили камыш на побережье Каспия

Кадр из видео
По данным ведомства, пожар локализовали 9 марта в 18:30 часов, полная ликвидация произошла сегодня, 10 марта, в 11:00 часовна площади 2500 гектаров.
В тушении были задействованы порядка 60 человек, 21 единица техники ДЧС Атырауской области, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.
Напомним, тушение затрудняли болота.
В тушении были задействованы порядка 60 человек, 21 единица техники ДЧС Атырауской области, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.
Напомним, тушение затрудняли болота.
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