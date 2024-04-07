Стрельба в кафе Актау: Появились новые подробности

- Вызова в службу «102» не было. Полиция сама выявила нарушение при патрулировании, - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что после выяснения обстоятельств было установлено, что стрельбы в кафе не было. Компания молодых людей использовала пистолет-зажигалку.На участников инцидента составлен протокол за нарушение тишины по статье 437 КоАП РК.Напомним, инцидент произошел в ночь на 7 апреля в кафе «Leyla», расположенном в 14 микрорайоне.По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших.На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР.Позже в полиции сообщили, что все участники были доставлены в управление полиции Актау.