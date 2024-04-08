Избил жену: полиция Мангистау задержала мужчину

Кадр видео
По данным полиции, инцидент произошел вчера, 7 апреля, в селе Мангистау. Мужчина нанес удары на детской площадке своей жене.
По данным ведомства, материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.
Напомним, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина бьет и толкает женщину.
- Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции Мунайлинского района, - сообщили в полиции региона.
По данным ведомства, материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.
Напомним, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина бьет и толкает женщину.
Оставьте свой комментарий первым.