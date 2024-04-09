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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 336

За ложь о паводках в Жанаозене житель Мангистау предстал перед судом

За ложную информацию о наводнении в Жанаозене житель Мангистау был признан виновным и был оштрафован, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Подтопление Жанаозена в мае 2022 года. Иллюстративное фото: кадр видео
Дело было рассмотрено в Жанаозенском городском суде. Подсудимый обвинялся в административном правонарушении по части 3 статьи 456-2 КоАП «Размещение, распространение недостоверной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе владельца информации, интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан».

Судом установлено, что 5 апреля текущего года около 20:00 часов подсудимый выложил видео о том, что в Жанаозене происходит наводнение, в социальную сеть.

Постановлением суда он признан виновным и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге, прим. автора).

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в Сети распространялись данные о том, что Жанаозен готовится к паводкам. Информацию прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области и в управлении местной полицейской службы города.



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