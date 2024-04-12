Бил солдат табуреткой и дубинкой: почему актауский командир избежал наказания

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По данным Главной военной прокуратуры, избивавший солдат командир проходил службу в Министерстве обороны с 2017 года по 2024 год. С 2017 по 2021 год он проходил обучение в Военном институте Сухопутных войск. На офицерских должностях находился с июня 2021 года по март 2024 года.
По данным Главной военной прокуратуры, командир 1-го взвода минометной батареи 2-го штурмового батальона воинской части № 25744 был привлечен к уголовной ответственности по статье 451, части 1 УК РК «Превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».
Санкция части 1 статьи 451 УК РК («Превышение власти») предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Таким образом, максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.
Изучив постановление военного суда Актюбинского гарнизона, военная прокуратура Актауского гарнизона не установила нарушений законности.
Также сообщается, что приказами министра обороны командир воинской части 25744 Абибуллаев Б.Б. и его заместитель по воспитательной и идеологической работе Жотеков Б.Ш. освобождены от занимаемых должностей.
Сам командир Оралбаев Д. 27 марта был уволен с воинской службы «по отрицательным мотивам».
Напомним, командира взвода войсковой части «25744», расположенной в Актау, обвинили в превышении власти. Согласно материалам уголовного дела, он бил новобранцев табуреткой и дубинкой по голове. Но пострадавшие военнослужащие простили своего командира, и уголовное дело в отношении него прекратили в суде.
Позже в Министерстве обороны Казахстана заявили, что командир взвода войсковой части 25744 будет уволен.
По данным Главной военной прокуратуры, командир 1-го взвода минометной батареи 2-го штурмового батальона воинской части № 25744 был привлечен к уголовной ответственности по статье 451, части 1 УК РК «Превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».
Санкция части 1 статьи 451 УК РК («Превышение власти») предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Таким образом, максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.
Изучив постановление военного суда Актюбинского гарнизона, военная прокуратура Актауского гарнизона не установила нарушений законности.
- В соответствии с частью 3 статьи 11 УК вмененное Оралбаеву Д. деяние относится к категории преступлений средней тяжести. В судебном разбирательстве потерпевшие военнослужащие срочной службы обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Оралбаева Д. за примирением сторон, так как причиненный вред возмещен, к нему претензий не имеют, последний вину признал полностью. Военный суд Актюбинского гарнизона 13 марта 2024 года принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Оралбаева Д. за примирением сторон. При таких обстоятельствах нарушений прав обеих сторон (потерпевший и подсудимый) по делу не установлено, оснований для опротестования судебного акта не имеется, - заявили в Главной военной прокуратуре.
Также сообщается, что приказами министра обороны командир воинской части 25744 Абибуллаев Б.Б. и его заместитель по воспитательной и идеологической работе Жотеков Б.Ш. освобождены от занимаемых должностей.
Сам командир Оралбаев Д. 27 марта был уволен с воинской службы «по отрицательным мотивам».
Напомним, командира взвода войсковой части «25744», расположенной в Актау, обвинили в превышении власти. Согласно материалам уголовного дела, он бил новобранцев табуреткой и дубинкой по голове. Но пострадавшие военнослужащие простили своего командира, и уголовное дело в отношении него прекратили в суде.
Позже в Министерстве обороны Казахстана заявили, что командир взвода войсковой части 25744 будет уволен.
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