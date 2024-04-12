Бил солдат табуреткой и дубинкой: почему актауский командир избежал наказания

- В соответствии с частью 3 статьи 11 УК вмененное Оралбаеву Д. деяние относится к категории преступлений средней тяжести. В судебном разбирательстве потерпевшие военнослужащие срочной службы обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Оралбаева Д. за примирением сторон, так как причиненный вред возмещен, к нему претензий не имеют, последний вину признал полностью. Военный суд Актюбинского гарнизона 13 марта 2024 года принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Оралбаева Д. за примирением сторон. При таких обстоятельствах нарушений прав обеих сторон (потерпевший и подсудимый) по делу не установлено, оснований для опротестования судебного акта не имеется, - заявили в Главной военной прокуратуре.

По данным Главной военной прокуратуры , избивавший солдат командир проходил службу в Министерстве обороны с 2017 года по 2024 год. С 2017 по 2021 год он проходил обучение в Военном институте Сухопутных войск. На офицерских должностях находился с июня 2021 года по март 2024 года.По данным Главной военной прокуратуры, командир 1-го взвода минометной батареи 2-го штурмового батальона воинской части № 25744 был привлечен к уголовной ответственности по статье 451, части 1 УК РК «Превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».Санкция части 1 статьи 451 УК РК («Превышение власти») предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Таким образом, максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.Изучив постановление военного суда Актюбинского гарнизона, военная прокуратура Актауского гарнизона не установила нарушений законности.Также сообщается, что приказами министра обороны командир воинской части 25744 Абибуллаев Б.Б. и его заместитель по воспитательной и идеологической работе Жотеков Б.Ш. освобождены от занимаемых должностей.Сам командир Оралбаев Д. 27 марта был уволен с воинской службы «по отрицательным мотивам».Напомним, командира взвода войсковой части «25744», расположенной в Актау, обвинили в превышении власти. Согласно материалам уголовного дела, он бил новобранцев табуреткой и дубинкой по голове. Но пострадавшие военнослужащие простили своего командира, и уголовное дело в отношении него прекратили в суде.Позже в Министерстве обороны Казахстана заявили , что командир взвода войсковой части 25744 будет уволен.