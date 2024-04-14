Трубопровод лопнул в АО «Озенмунайгаз»

На территории нефтегазодобывающего управления (НГДУ) №4 АО «Озенмунайгаз» лопнул трубопровод технической морской воды диаметром 1020/10, входящий в состав управления подготовки нефти и производственного обслуживания (УПНиПО).Виновные устанавливается и в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности.По линии трубопровода, где был выявлен дефект, текла вода с ржавчиной и затем преобразовалась в чистую воду.В компании отметили, что вода из трубопровода не содержит элементов, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека.В «Озенмунайгазе» приносят свои извинения за причиненные неудобства.