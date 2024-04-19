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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 540

Доведение до самоубийства: в Актау 18-летняя девушка упала с 5 этажа жилого дома

Молодая девушка из Актау упала с 5 этажа. Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, 16 апреля, в 68 доме 4 микрорайона. Пострадавшую каретой скорой помощи доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. Медики рассказали о состоянии девушки. В полиции завели уголовное дело.

фото с сайта smartik.ru
В момент трагедии пострадавшая находилась в компании двух друзей. По словам очевидцев, падение произошло с 5 этажа.

По нашим источникам, после падения девушка какое-то время находилась в шоковом состоянии и даже пыталась встать. Отказывалась от помощи врачей скорой помощи. Однако медики сразу диагностировали серьезные травмы и отвезли пострадавшую в больницу.

«Состояние оценивается как тяжелое. Пациентка находится на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких, прим. автора). Диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом ребер справа, гемопневмоторакс справа, закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом крыла правой подвздошной кости, закрытый перелом правого предплечья», - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.


В департаменте полиции сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства.

«На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются», - рассказали в пресс-службе департамента полиции.



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Комментарии ( 1 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:22
Хоть бы выжила unsmile 18 лет еще ветер в голове, а ведь жизнь только начинается, прекрасная жизнь
 
 

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