Доведение до самоубийства: в Актау 18-летняя девушка упала с 5 этажа жилого дома

«Состояние оценивается как тяжелое. Пациентка находится на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких, прим. автора). Диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом ребер справа, гемопневмоторакс справа, закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом крыла правой подвздошной кости, закрытый перелом правого предплечья», - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.



«На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются», - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

В момент трагедии пострадавшая находилась в компании двух друзей. По словам очевидцев, падение произошло с 5 этажа.По нашим источникам, после падения девушка какое-то время находилась в шоковом состоянии и даже пыталась встать. Отказывалась от помощи врачей скорой помощи. Однако медики сразу диагностировали серьезные травмы и отвезли пострадавшую в больницу.В департаменте полиции сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства.