Мужчина напал на жену при детях в Актау

Кадр видео
В распоряжении Lada.kz оказалось видео с кадрами насилия мужчины над женой на глазах у малолетних детей. Действия произошли в подъезде одного из жилых комплексов.
На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот.
На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия.
В кадре появляется один из жильцов дома, его появление на некоторое время останавливает насильника.
Слышны крики женщины и детский плачь.
Инцидент получает продолжение в лифте. Потерпевшей удается прогнать мужчину.
В департаменте полиции региона сообщили, что насильника разыскивают.
Напомним, 15 апреля текущего года стало известно о том, что глава государства подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, ужесточающий ответственность за бытовое насилие.
На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот.
На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия.
В кадре появляется один из жильцов дома, его появление на некоторое время останавливает насильника.
Слышны крики женщины и детский плачь.
Инцидент получает продолжение в лифте. Потерпевшей удается прогнать мужчину.
В департаменте полиции региона сообщили, что насильника разыскивают.
Напомним, 15 апреля текущего года стало известно о том, что глава государства подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, ужесточающий ответственность за бытовое насилие.