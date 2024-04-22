Два человека погибли и один пострадал при опрокидывании автомобиля в Жанаозене

- На вызов прибыли две бригады Скорой помощи, в частности, Скорая помощь «Медикер». Они госпитализировали одного пострадавшего в больницу Жанаозена. Еще два человека в результате ДТП скончались от полученных травм. Один из них умер на месте происшествия, второй при транспортировке в больницу, - рассказали в пресс-службе управления.







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По данным пресс-службы управления здравоохранения региона, вызов в Скорую помощь поступил вчера, 21 апреля, в 17:43.ВНИМАНИЕ! ФОТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ, ДЕТЯМ И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ!