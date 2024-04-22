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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 370

Два человека погибли и один пострадал при опрокидывании автомобиля в Жанаозене

Авария произошла на трассе в Жанаозене. По предварительным данным, автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. В результате ДТП два человека скончались от полученных травм. Один пострадавший был доставлен в больницу Жанаозена. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Фото из социальных сетей
По данным пресс-службы управления здравоохранения региона, вызов в Скорую помощь поступил вчера, 21 апреля, в 17:43.

Два человека погибли и один пострадал при опрокидывании автомобиля в Жанаозене


- На вызов прибыли две бригады Скорой помощи, в частности, Скорая помощь «Медикер». Они госпитализировали одного пострадавшего в больницу Жанаозена. Еще два человека в результате ДТП скончались от полученных травм. Один из них умер на месте происшествия, второй при транспортировке в больницу, - рассказали в пресс-службе управления.





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