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ЛАДА.kz » Происшествия

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 556

Арестом закончился семейный конфликт в Мангистау

Ссора двух супругов произошла в селе Сайын Шапагатов. Муж применил к жене действия насильственного характера. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

© Photo : pixabay/Victoria_Borodinova
Дело рассматривалось в Тупкараганском районном суде по части 1-1 статьи 73-2 КоАП РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).

- Житель села Сайын Шапагатова Е. в ходе разногласия с женой Н. оскорбил ее, схватил одной рукой за шею, то есть совершил насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе.


Мужчине назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Постановление суда вступило в законную силу.

В управлении полиции Актау также сообщили, что сотрудники группы защиты женщин от насилия поместили в кризисный центр трех женщин, пострадавших в результате семейных конфликтов.

Арестом закончился семейный конфликт в Мангистау


- Стоит отметить, что женщины, находящиеся в кризисных центрах, получают возможность на психологическое и моральное восстановление, а также юридическую помощь специалистов центра, - рассказали в полиции.


Ранее сообщалось, что 18% опрошенных казахстанцев считают, что жену можно избивать. Подробнее по ссылке.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:28
Мужики готовьтесь теперь жены будут вами манипулировать посредством этого закона. Вынос мозга теперь мужьям гарантирован теперь жены будут провоцировать мужей специально.
 
 

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