Арестом закончился семейный конфликт в Мангистау

- Житель села Сайын Шапагатова Е. в ходе разногласия с женой Н. оскорбил ее, схватил одной рукой за шею, то есть совершил насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе.

- Стоит отметить, что женщины, находящиеся в кризисных центрах, получают возможность на психологическое и моральное восстановление, а также юридическую помощь специалистов центра, - рассказали в полиции.