Арестом закончился семейный конфликт в Мангистау

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Дело рассматривалось в Тупкараганском районном суде по части 1-1 статьи 73-2 КоАП РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).
Мужчине назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.
Постановление суда вступило в законную силу.
В управлении полиции Актау также сообщили, что сотрудники группы защиты женщин от насилия поместили в кризисный центр трех женщин, пострадавших в результате семейных конфликтов.
Ранее сообщалось, что 18% опрошенных казахстанцев считают, что жену можно избивать. Подробнее по ссылке.
- Житель села Сайын Шапагатова Е. в ходе разногласия с женой Н. оскорбил ее, схватил одной рукой за шею, то есть совершил насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе.
Мужчине назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.
Постановление суда вступило в законную силу.
В управлении полиции Актау также сообщили, что сотрудники группы защиты женщин от насилия поместили в кризисный центр трех женщин, пострадавших в результате семейных конфликтов.
- Стоит отметить, что женщины, находящиеся в кризисных центрах, получают возможность на психологическое и моральное восстановление, а также юридическую помощь специалистов центра, - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что 18% опрошенных казахстанцев считают, что жену можно избивать. Подробнее по ссылке.