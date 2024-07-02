Инкассатор выстрелил себе в голову в Актау: появились новые данные

Фото Сергея Кораблева

По предоставленным данным, происшествие случилось в помещении ТОО «Halyk Инкассация» – компании, которая оказывает услуги инкассации для банков и юридических лиц, в том числе для Halyk Bank.

ТОО «Halyk Инкассация» сообщает, что прошедшая в ряде СМИ информация о самоубийстве инкассатора в Актау подтверждена городским управлением полиции. В данный момент в помещении «Halyk Инкассация», где произошла трагедия, ведутся оперативно-следственные мероприятия. В связи с этим компания воздерживается от любых комментариев и разглашения обстоятельств дела до окончания следствия. ТОО «Halyk Инкассация» и Halyk Bank выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего, - прокомментировали в компании.

Напомним, 1 июля в социальных сетях распространилась информация о том, что в здании Halyk Bank в 14 микрорайоне работник инкассации похитил крупную денежную сумму, а затеи покончил с собой, выстрелив в голову из табельного оружия.

Факт произошедшего подтвердили в правоохранительных органах. Полиция ведет расследование по статьям «Кража» и «Доведение до самоубийства».