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02.07.2024, 12:06

Инкассатор выстрелил себе в голову в Актау: появились новые данные

Происшествия 0 0 Алия Шарипова

В ТОО «Halyk Инкассация», сотрудником которой являлся погибший, прокомментировали инцидент.

Фото Сергея Кораблева
Фото Сергея Кораблева

По предоставленным данным, происшествие случилось в помещении ТОО «Halyk Инкассация» – компании, которая оказывает услуги инкассации для банков и юридических лиц, в том числе для Halyk Bank.

ТОО «Halyk Инкассация» сообщает, что прошедшая в ряде СМИ информация о самоубийстве инкассатора в Актау подтверждена городским управлением полиции. В данный момент в помещении «Halyk Инкассация», где произошла трагедия, ведутся оперативно-следственные мероприятия. В связи с этим компания воздерживается от любых комментариев и разглашения обстоятельств дела до окончания следствия. ТОО «Halyk Инкассация» и Halyk Bank выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего, - прокомментировали в компании.

Напомним, 1 июля в социальных сетях распространилась информация о том, что в здании Halyk Bank в 14 микрорайоне работник инкассации похитил крупную денежную сумму, а затеи покончил с собой, выстрелив в голову из табельного оружия.
Факт произошедшего подтвердили в правоохранительных органах. Полиция ведет расследование по статьям «Кража» и «Доведение до самоубийства».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
termesso
termesso
Изобилие новых данных...
02.07.2024, 19:46
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