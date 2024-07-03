На фельдшера Скорой помощи совершено нападение в Актау

Нападение на медика, по словам жителей 4 микрорайона, произошло в доме №4.

Фото с сайта resizer.mail.ru

Как рассказал нам житель дома №4, в воскресенье, 30 июня, около полуночи было совершено нападение на фельдшера Скорой помощи.

Его избили, в результате чего он получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице. По данным пресс-службы областной многопрофильной больницы, пострадавшего осмотрели врачи, оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции региона.