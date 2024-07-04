Напавшего на фельдшера Скорой помощи в Актау задержали

В Актау задержали мужчину, который избил фельдшера Скорой помощи. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона

фото из архива Lada.kz

По информации полицейских, подозреваемый мужчина задержан. Дело в отношении мужчины расследуют по статье «Хулиганство».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в полиции региона.

Напомним, нападение на медика, по словам жителей 4 микрорайона, произошло 30 июня в доме №4. Его избили, в результате чего он получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице. По данным пресс-службы областной многопрофильной больницы, пострадавшего осмотрели врачи, оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.