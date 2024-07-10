Более 98 пачек электронных сигарет изъяли полицейские в Актау

В Актау начато первое досудебное расследование по факту реализации вейпов, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства

По данным полиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в торговом центре в 27 микрорайоне установлено помещение по нелегальной продаже электронных сигарет (вейпов).

В ходе обыска обнаружено и изъято более 98 пачек электронных сигарет.

В настоящее время начато досудебное расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия,- сообщает ведомство.

В полиции напомнили, что с 20 июня в Казахстане запрещен и криминализован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Производство, ввоз, продажа и распространение влекут уголовную ответственность.