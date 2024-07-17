Полиция установила личность водителя, сбившего девочку в Актау

В ведомстве предоставили комментарий по происшествию.

В отношении водителя Toyota Sienna составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. В результате дорожно-транспортного происшествия девятилетняя девочка была доставлена в областную многопольную детскую больницу, - сообщили в полиции.