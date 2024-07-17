Полиция установила личность водителя, сбившего девочку в Актау

Правоохранители установили личность водителя, сбившего девочку на дороге в районе Солдатского пляжа. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В ведомстве предоставили комментарий по происшествию.
В отношении водителя Toyota Sienna составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. В результате дорожно-транспортного происшествия девятилетняя девочка была доставлена в областную многопольную детскую больницу, - сообщили в полиции.
Напомним, ДТП произошло 16 июля. Пострадавшая 2015 года рождения из-за полученных травм находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
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