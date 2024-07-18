Какое наказание грозит водителю, сбившему ребенка в Актау

В департаменте полиции региона сообщили, что в отношении водителя Toyota Sienna возбуждено уголовное дело. Ему грозит либо штраф, либо арест.

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Наказание водителя, сбившего 9-летнюю девочку в Актау, будет зависеть от нескольких факторов, включая степень тяжести травм, обстоятельств происшествия, а также наличие или отсутствие отягчающих или смягчающих обстоятельств.

В департаменте полиции региона сообщили, что в отношении водителя Toyota Sienna возбуждено уголовное дело.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - заявили в полиции региона.

Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личность водителя, сбившего девочку на дороге в районе Солдатского пляжа. В отношении водителя Toyota Sienna составлен административный протокол.

Напомним, ДТП произошло 16 июля. Пострадавшая 2015 года рождения из-за полученных травм находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.