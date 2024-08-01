Еще одна версия: от чего могли погибнуть раки у побережья Актау

В Telegram-канале «Kazchuvash» журналист и аналитик Кирилл Павлов озвучил несколько возможных причин гибели раков в Актау.

фото с сайта khabar.kz

Журналист отмечает, что пока Министерство экологии РК проводит анализы проб воды с мест гибели раков, на спутниковых снимках видно высокую концентрацию хлорофилла вдоль прибрежной зоны.

"Причины могут быть разные, например, эвтрофикация - обогащение воды питательными веществами, улучшающими рост водорослей, которые производят хлорофилл путем фотосинтеза. Паводки, конечно, могли принести нитраты с полей. Или городские сточные воды, плохо почищенные - хорошую среду создают. Или сельхозстоки с удобрениями", - говорится в сообщении.

По данным Кирилла Павлова, ещё одной возможной причиной гибели раков может быть резкое потепление воды, что способствует увеличению фотосинтетической активности.

"Это могло произойти из-за теплого океанического течения или сброса теплых вод. Даже боюсь предположить, что скажут по итогу - погибли раки от стресса и депрессии или сглазил их кто, дождемся официальной версии", - заключил журналист Кирилл Павлов.

Напомним, вчера, 30 июля, жители Актау засняли на дне моря скопление мертвых раков. Люди обеспокоены массовой гибелью членистоногих. Экологи высказали предварительные версии. Департамент экологии направил специалистов для отбора проб воды в данной местности. Позже блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что, по его информации, смерть членистоногих связана с банальной человеческой жадностью наживы.