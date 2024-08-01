18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
31.07.2024, 21:04

Еще одна версия: от чего могли погибнуть раки у побережья Актау

Происшествия 0 0 Наталья Вронская

В Telegram-канале «Kazchuvash» журналист и аналитик Кирилл Павлов озвучил несколько возможных причин гибели раков в Актау.

фото с сайта khabar.kz
фото с сайта khabar.kz

Журналист отмечает, что пока Министерство экологии РК проводит анализы проб воды с мест гибели раков, на спутниковых снимках видно высокую концентрацию хлорофилла вдоль прибрежной зоны.

"Причины могут быть разные, например, эвтрофикация - обогащение воды питательными веществами, улучшающими рост водорослей, которые производят хлорофилл путем фотосинтеза. Паводки, конечно, могли принести нитраты с полей. Или городские сточные воды, плохо почищенные - хорошую среду создают. Или сельхозстоки с удобрениями", - говорится в сообщении. 

По данным Кирилла Павлова, ещё одной возможной причиной гибели раков может быть резкое потепление воды, что способствует увеличению фотосинтетической активности.

"Это могло произойти из-за теплого океанического течения или сброса теплых вод. Даже боюсь предположить, что скажут по итогу - погибли раки от стресса и депрессии или сглазил их кто, дождемся официальной версии", - заключил журналист Кирилл Павлов.

Напомним, вчера, 30 июля, жители Актау засняли на дне моря скопление мертвых раков. Люди обеспокоены массовой гибелью членистоногих. Экологи высказали предварительные версии. Департамент экологии направил специалистов для отбора проб воды в данной местности. Позже блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что, по его информации, смерть членистоногих связана с банальной человеческой жадностью наживы. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…