За полугодовой пожар на месторождении Каратурун в Мангистау требуют взыскать 2,2 млрд тенге

На ТОО "Бузачи нефть" - нефтедобытчика в Мангистау - подала в суд госинпекция в нефтегазовом комплексе. Эта структура минэнерго требует взыскать с недропользователя 2,2 млрд тенге за ущерб, нанесённый во время пожара и выброса метана на нефтегазовом месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области, сообщает bes.media.

фото акимата Мангистауской области

Дело рассматривает суд Алматы, потому что юридически ТОО «Бузачи нефть» зарегистрировано в южной столице. Истец – республиканское госучреждение «Западное межрегиональное управление госинспекции в нефтегазовом комплексе минэнерго».

Напомним, год назад, 9 июня 2023 года, на месторождении Каратурун Южный при бурении скважины №303 произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. В результате начался пожар, который не могли потушить 200 дней.

Исследователи ВВС назвали ЧП одной из самых масштабных утечек метана. Предварительно, наружу вырвалось 127 тысяч тонн газа.

Позиция истца

Представитель истца в суде отметил, что, согласно Кодексу о недрах, все работы по разведке нефти и газа должны проводиться безопасно и без аварий. Согласно статье 79 кодекса, компания «Бузачи нефть», причинившая ущерб, обязана возместить его.

Размер ущерба определяет госинспекция минэнерго, исходя из фактических потерь, указанных прокуратурой, – 60 тысяч кубометров в сутки, что превышает нормированные потери. Этот объём потерь фигурировал при расчёте экологического ущерба, оценённого в 361 млн тенге. Компания признала нарушение и уплатила административный штраф.

Госинспекция использовала эти данные и произвела аналогичный расчёт за расточительство топлива в результате его сожжения. Согласно правилам определения ущерба, стоимость ущерба рассчитывается по средним ценам товарных бирж (на отчётный период), в частности, по котировкам газового хаба в Нидерландах. Требование о возмещении ущерба было предъявлено 12 апреля 2024 года, но компания ещё не выполнила свои обязательства.

Истец объяснил, что экологический штраф за сам факт аварии, который компания уплатила, отличается от текущего тем, что второй предъявляется за сожжённый газ, который мог быть использован для нужд населения Мангистауской области. Департамент экологии подтвердил объём потерь и размер ущерба.

Позиция ответчика

Бахыт Тукулов, представляющий интересы ТОО "Бузачи нефть", рассказал, что недропользователь не отказывается от выплаты компенсации потерянного газа, но просит суд произвести справедливые расчёты.

«У нас много возражений, но основное сводится к тому, что стоимость газа должна считаться не по мировой цене очищенного газа, доставленного из Казахстана в Амстердам, а по цене на внутреннем рынке, потому что экспорт газа из Казахстана запрещён. Весь газ используется для внутренних целей, и министерство устанавливает внутренние закупочные цены на газ. Даже если предположить, что этот газ можно было использовать, он мог быть использован только для внутренних целей. Как правило, компании, у которых при бурении выходит попутный газ, используют его для отопления местных посёлков, вместо того, чтобы сжигать. В нашем случае, даже если использовать внутреннюю цену, мы пришли к цифре 219 млн тенге, а не 2,2 млрд. Это по внутренней цене, без учёта расходов на очистку и доставку газа», – объяснил Бахыт Тукулов.

Кроме того, контракт 2001 года содержит положение о стабильности режима, согласно которому любые последующие изменения законодательства, ухудшающие положение компании, не применяются.

«Мы готовы заплатить 219 млн, даже если мы не обязаны, из-за стабильности режима. Но если суд решит иначе, мы готовы платить по внутренней цене на газ», – добавил он.

Адвокат также отметил, что в иске не указано конкретное нарушение: управление утверждает, что произошла авария, значит, виноваты, однако при предъявлении иска о возмещении ущерба необходимо доказать, какое конкретное нарушение было допущено.

Ответчик предоставил суду заключения двух проектных институтов, которые подтвердили аномалию пласта и отсутствие нарушений при составлении проекта, а также заключение оценщика, который посчитал ущерб и пришёл к цифре меньше 219 млн.

Суд продолжается.

Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня. При бурении скважины из-за подъёма бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошёл выброс газо-водяной смеси. Он перешёл в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием. 21 июня сообщалось, что создан оперативный штаб по ликвидации аварии и разработан план.

Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» заявили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».

Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.