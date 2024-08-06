У стрелка по кошкам в Актау изъяли пневматическое оружие

На мужчину составлен административный материал по статье 407–1 КоАП РК, а также изъято пневматическое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ведомстве сообщили, что у мужчины, стрелявшего по кошкам, изъяли пневматическое оружие.

По факту стрельбы по кошкам в одном из микрорайонов города в отношении гражданина «Т» составлен административный материал по статье 407-1 КоАП РК, а также изъято пневматическое оружие,- сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Стрелку, согласно статье 407-1 (Жестокое обращение с животными) КоАП РК, грозит штраф в размере пятимесячных расчетных показателей (18 460 тенге).

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились жители 2 микрорайона 74 дома. По словам людей, мужчина, проживающий по соседству в частном доме, убивает кошек из оружия.

В полиции региона сообщили, что жителя 2 микрорайона, стрелявшего в кошек из оружия, привлекли к ответственности.