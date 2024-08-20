Десятки жертв: в Мангистау дикие собаки уничтожают домашний скот

Еще 22 овцы не пережили прошлую ночь в поселке Батыр Мунайлинского района. Местный фермер подсчитывает убытки: за три нападения его семья потеряла 62-х животных. У соседей ситуация чуть получше - минус 20 овец и десятки кур.

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По словам сельчан, нападает на скот стая бродячих псов. Надеяться на помощь отстрельщиков не приходится.

«После каждого такого случая приезжает ветеринар, составляет акт. Ни о каком возмещении, охране или отстреле речь не идет. Сегодня нам удалось убить одну из нападавших. Четыре сбежали, догнать не смогли даже на машине», - рассказал житель поселка.

По словам жителей села, аналогичные случаи нападения были зафиксированы и ранее. Так, из 11 диких псов удалось пристрелить 6. Остальные сбежали.

В то время, когда сельские жители встают на охрану скота, отбиваясь от диких собак в областном центре, специалисты по отстрелу убивают вполне себе мирных животных: собак и кошек.

Редакция lada.kz ожидает ответ от управления ветеринарии Мангистауской области, а также от департамента полиции региона.

Напомним, ранее сообщалось о двух случаях нападения диких собак на домашний скот. Оба произошли в поселке Батыр.