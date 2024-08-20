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20.08.2024, 18:29

Десятки жертв: в Мангистау дикие собаки уничтожают домашний скот

Происшествия 0 460 Наталья Вронская

Еще 22 овцы не пережили прошлую ночь в поселке Батыр Мунайлинского района. Местный фермер подсчитывает убытки: за три нападения его семья потеряла 62-х животных. У соседей ситуация чуть получше - минус 20 овец и десятки кур.

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

По словам сельчан, нападает на скот стая бродячих псов. Надеяться на помощь отстрельщиков не приходится.

«После каждого такого случая приезжает ветеринар, составляет акт. Ни о каком возмещении, охране или отстреле речь не идет. Сегодня нам удалось убить одну из нападавших. Четыре сбежали, догнать не смогли даже на машине», - рассказал житель поселка.

По словам жителей села, аналогичные случаи нападения были зафиксированы и ранее. Так, из 11 диких псов удалось пристрелить 6. Остальные сбежали.

В то время, когда сельские жители встают на охрану скота, отбиваясь от диких собак в областном центре, специалисты по отстрелу убивают вполне себе мирных животных: собак и кошек.

Редакция lada.kz ожидает ответ от управления ветеринарии Мангистауской области, а также от департамента полиции региона.

Напомним, ранее сообщалось о двух случаях нападения диких собак на домашний скот. Оба произошли в поселке Батыр.

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