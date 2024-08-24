Подъездного онаниста наказали в Актау

Мужчину, который занимался онанизмом в подъезде жилого дома, привлекли к ответственности по суду.

Кадр видео

Разбирательство проходило в рамках закрытого судебного заседания Специализированного суда по административным правонарушениям Актау по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Вина его была полностью доказана показаниями свидетеля, видеозаписями и другими материалами дела.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП или арест сроком до 15 суток.

Решением суда на мужчину наложен штраф в размере 20 МРП, то есть 73 840 тенге.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, мужчина занимался онанизмом в подъезде и попал на видео.