Подъездного онаниста наказали в Актау

Мужчину, который занимался онанизмом в подъезде жилого дома, привлекли к ответственности по суду.
Разбирательство проходило в рамках закрытого судебного заседания Специализированного суда по административным правонарушениям Актау по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
Мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.
Вина его была полностью доказана показаниями свидетеля, видеозаписями и другими материалами дела.
Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП или арест сроком до 15 суток.
Решением суда на мужчину наложен штраф в размере 20 МРП, то есть 73 840 тенге.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Напомним, мужчина занимался онанизмом в подъезде и попал на видео.
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