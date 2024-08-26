Падение ребенка из едущей машины попало на видео в Актау

В Актау из движущегося автомобиля выпал ребенок. Видео, на котором зафиксировано происшествие, разместили в социальных сетях очевидцы.

Кадр видео

Происшествие попало на запись видеорегистратора ехавшей рядом машины. Видео разместили на странице «na_dorogah_aktau_» в Instagram.

Камера зафиксировала, как серый легковой автомобиль совершает поворот на перекрёстке. В момент поворота прямо на середине дороги открывается передняя пассажирская дверь машины. Оттуда на дорогу выпал маленький ребенок. Водителем данного авто оказалась женщина, которая тут же остановилась и выбежала подобрать ребенка. По счастливой случайности ребенок не попал под колеса проезжающего мимо автобуса.

Судя по кадрам, инцидент произошел на перекрестке между 26, 27, 12А и 11А микрорайонами.

Редакция ожидает комментарий от пресс-службы полиции региона относительно привлечения водителя к ответственности.