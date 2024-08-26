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26.08.2024, 11:01

Падение ребенка из едущей машины попало на видео в Актау

Происшествия 0 2 469 Лиана Рязанцева

В Актау из движущегося автомобиля выпал ребенок. Видео, на котором зафиксировано происшествие, разместили в социальных сетях очевидцы.

Кадр видео
Кадр видео

Происшествие попало на запись видеорегистратора ехавшей рядом машины. Видео разместили на странице «na_dorogah_aktau_» в Instagram.

Камера зафиксировала, как серый легковой автомобиль совершает поворот на перекрёстке. В момент поворота прямо на середине дороги открывается передняя пассажирская дверь машины. Оттуда на дорогу выпал маленький ребенок. Водителем данного авто оказалась женщина, которая тут же остановилась и выбежала подобрать ребенка. По счастливой случайности ребенок не попал под колеса проезжающего мимо автобуса.

Судя по кадрам, инцидент произошел на перекрестке между 26, 27, 12А и 11А микрорайонами.

Редакция ожидает комментарий от пресс-службы полиции региона относительно привлечения водителя к ответственности. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Эта курица лучше купит новый чехол на свой айфон чем детское кресло
26.08.2024, 08:27
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