В Актау снова разыскивают лжетеррориста

Взрывное устройство, со слов злоумышленника, было заложено в средней общеобразовательной школе №29, расположенной в 32А микрорайоне. Комментарий Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: instagram.com/112_aktau/

Видео с места событий появилось в социальных сетях. К учебному заведению сегодня, 5 сентября, прибыли спецслужбы, на улицу в целях безопасности вывели учащихся.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в областной департамент полиции.

По факту ложного сообщения о взрывном устройстве начато досудебное расследование. Ведутся поиски злоумышленника. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в ведомстве.

Напомним, фейк о бомбе, заложенной в школе №1 в 14 микрорайоне, поступала правоохранителям буквально вчера, 4 сентября.