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12.09.2024, 15:24

Продолжаются поиски лжетеррориста, «заминировавшего» две школы в Актау

Происшествия 0 1 207 Лиана Рязанцева

В департаменте полиции региона сообщили, что лжетеррорист пока не найден и поисковые мероприятия продолжаются.

 

Фото: instagram.com/112_aktau/
Фото: instagram.com/112_aktau/

В департаменте полиции на запрос редакции Lada.kz о том, найден ли злоумышленник, сообщивший о заложенной бомбе в двух школах Актау, ответили, что поисковые работы продолжаются.

Лжетеррорист пока не найден, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Актау с начала учебного года зафиксировано два случая лжетерроризма.

Фейк о бомбе, заложенной в школе №1 в 14 микрорайоне, поступил правоохранителям 4 сентября, а 5 сентября в средней общеобразовательной школе №29, расположенной в 32А микрорайоне, поступило сообщение о взрывном устройстве. В полиции региона заявили, что по факту ложного сообщения о взрывном устройстве начато досудебное расследование.

Подобные сообщения от лжетеррористов поступили в Караганде и Таразе. 

В Министерстве внутренних дел РК напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. По данным ведомства, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП (18 460 000 тенге) и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

 

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