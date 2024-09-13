Школьники в Бейнеу попали в больницу с подозрением на отравление

Учащиеся общеобразовательной школы имени Жумагали Калдыгараева в селе Бейнеу обратились к медикам с жалобами на боли в животе. Состояние здоровья школьников оценили как стабильное – все они вернулись к учебе. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

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Ученики общеобразовательной школы имени Жумагали Калдыгараева в селе Бейнеу вчера, 12 сентября, обратились к врачам с жалобами на боли в животе.

Всем 16 ученикам провели пероральную регидратацию и инфузионную терапию. Все дети вернулись домой. Состояние здоровья школьников стабильное. Сегодня, 13 сентября, они пошли в школу, - заявили в управлении здравоохранения региона.

Специалисты районного управления санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.

Напомним, 7 сентября массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау.