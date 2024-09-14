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14.09.2024, 10:47

В Мангистау пенсионер должен выплатить 29 млн тенге после похода на работу

Происшествия 0 4 839 Сергей Кораблев

Пенсионер нанес ущерб в 29 миллионов тенге, спровоцировав пожар на автостоянке. Уголовное дело рассмотрено в Мунайлинском районном суде.

Иллюстративное фото с сайта frankfurt.apollo.olxcdn.com
Иллюстративное фото с сайта frankfurt.apollo.olxcdn.com

По материалам дела, 12 июня этого года сварщик на автостоянке производственной зоны около Актау поджег мусор в баке. Произошел пожар, который повредил рефрижератор марки «Lamber», автомобиль «Mercedes-Benz Actros», рефрижератор «Schmitz SKO 24mi», рефрижератор «Schmitz SKO 24L», кран марки «KC 45717a-1» и контейнер с автозапчастями. Материальный ущерб составил 29 миллионов тенге.

Прокурор просил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Потерпевшие же просили взыскать с подсудимого причиненный материальный ущерб, а вопрос назначения наказания оставили на усмотрение суда.

Подсудимый и его защитник просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина мужчины подтвердилась его показаниями, показаниями потерпевших, заключением судебной экспертизы и другими материалами уголовного дела.

При назначении наказания были учтены пенсионный возраст виновного, отсутствие ранее судимости, признание вины и чистосердечное раскаяние. Совершенное им уголовное правонарушение относится к категории небольшой тяжести и сделано по неосторожности.

Приговором суда мужчину признали виновным по части 2 статьи 204 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

Исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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