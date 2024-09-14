Дети пострадали в ДТП под Актау: пострадавшие в критическом состоянии

Одну из девочек уже прооперировали, рассказали в Мангистауской областной детской больнице.
Обе девочки 2008 и 2022 годов рождения, пострадавших в результате ДТП в районе «Автодрома», поступили в шоковом состоянии. Они находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое.
Старшую уже прооперировали.
Врачи пока не дают определенных прогнозов.
Родителей не допускают в реанимационное отделение.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали эту дорожную аварию.
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