Дети пострадали в ДТП под Актау: пострадавшие в критическом состоянии

Одну из девочек уже прооперировали, рассказали в Мангистауской областной детской больнице.

Фото с сайта v-kurse.ru

Обе девочки 2008 и 2022 годов рождения, пострадавших в результате ДТП в районе «Автодрома», поступили в шоковом состоянии. Они находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое.

Старшую уже прооперировали.

Врачи пока не дают определенных прогнозов.

Родителей не допускают в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали эту дорожную аварию.