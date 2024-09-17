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17.09.2024, 09:55

В Актау мужчина спрыгнул с 4 этажа: стали известны новые подробности

Происшествия 0 2 105 Алия Шарипова

В минувшую субботу, 14 сентября, жителей Актау потрясла новость о мужчине, который выбросился с четвертого этажа в 28А микрорайоне. Корреспондент Lada.kz проехал на место происшествия и узнал некоторые подробности инцидента.

Фото автора
Фото автора

Корреспондент Lada.kz установил, что трагедия, несмотря на распространившуюся в социальных сетях информацию, произошла 14 сентября в доме №5, а не №4.

Мухамбет, свидетель происшествия, заметил, что из окна квартиры выбрасывали бытовую технику. Спустя короткое время попавший на видео мужчина совершил суицид.

Утром приехал на работу, заметил, что что-то происходит, были крики. Кто-то выкинул из окна табуретку, баклажку и чайник. Позже услышал странный звук, в окно увидел, что лежит человек, у него изо рта была кровь. Потом приехали спецслужбы, всех допросили, - рассказал Мухамбет.

Соседи из близлежащих квартир с утра слышали громкие крики, однако списали это на рядовой бытовой конфликт.

Шум был с утра, кто-то сильно кричал. Я думала, что это внизу (на нижних этажах – прим. авт.) пьяные люди дерутся, поэтому не обратила внимания на это. Потом все прекратилось, - рассказала жительница дома №5 Манзура.

Она отметила, что жилье, в котором произошел инцидент, сдается посуточно и люди в нем надолго не задерживаются.

Квартира сдается посуточно, там разные люди живут. Все они приходят посуточно, поэтому я не знаю, кто это (погибший мужчина – прим. авт.) и саму хозяйку жилья не знаю. Приходила полиция, спрашивала - что к чему, - рассказала Манзура.

Никто из опрошенных жильцов дома №5 не знает погибшего мужчину, а также не располагает информацией о том, какой образ жизни он вел.

Сама квартира на текущий момент не опечатана.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина вонзил в себя нож, и со словами «Я этого преступления не совершал» спрыгнул с четвертого этажа жилого дома.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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