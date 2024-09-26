Рога сайгаков обнаружили у гражданина Узбекистана в Мангистау

У 44-летнего гражданина Узбекистана на одном из таможенных постов Бейнеуского района в ходе обыска обнаружено и изъято 64 штуки рогов сайгака. Мужчину задержали, сообщает полиция региона.

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в рамках проводимого в Мангистауской области оперативно-профилактического мероприятия «Участок» 23 сентября возле одного из таможенных постов Бейнеуского района был задержан 44-летний гражданин Узбекистана.

В ходе проведения обыска у подозреваемого обнаружено и изъято 64 штуки рогов сайгака.