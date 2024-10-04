Растерзанные туши фламинго обнаружены в Мангистау

Блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал у себя на странице фотографии погибших фламинго. Редакция lada.kz связалась с автором и выяснила, где именно были обнаружены птицы, а также о каком количестве идет речь.

фото Азамата Сарсенбаева

Сегодня, 4 октября, Азамат Сарсенбаев выставил на своей странице в Instagram снимки погибших птиц.

«Нужно проверить и изучить тушки, вроде, пыльных бурь у нас не было, чтобы вот так раскидало этих птиц, умерли ли они своей смертью или кто-то помог?», - подписал блогер.

В интервью корреспонденту lada.kz Азамат Сарсенбаев рассказал, что тушки были обнаружены местными жителями в степи, между Каламкасом и Каражанбасом. Всего люди насчитали порядка 5 штук. Все они растерзаны, люди предположили, что причиной гибели стали дикие животные.

Эколог из Мангистау Кирилл Осин выдвинул иную версию: буквально на днях сообщалось о том, что фламинго прилетели на Караколь.

«Вероятно, это птицы, которые не смогли перенести перелет. В целом, явление вполне обычное, как правило, касается молодняка. Им порой не хватает сил, питания, они погибают. Вероятно, здесь такой же пример естественного отбора. А то, что тушки растерзаны - это, скорее всего, уже после смерти ими «заинтересовались» хищники», - рассказал директор НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау вновь прилетели фламинго.