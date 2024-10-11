ДТП в селе Батыр: начато досудебное расследование

В департаменте полиции региона сообщили, что в результате гибели человека в аварии в селе Батыр в Мунайлинском районе начато досудебное расследование и назначена экспертиза.

Фото с социальных сетей instagram

В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

Назначена экспертиза. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции региона призывают водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.

Напомним, авария произошла 10 октября в 20:06 в селе Батыр в Мунайлинском районе. Два автомобиля Volkswagen Passat и Toyota Alphard столкнулись «лоб в лоб».

На месте аварии погиб 29-летний водитель Volkswagen Passat.

В социальных сетях появилось видео аварии, которое произошло вечером в селе Батыр в Мунайлинском районе.

Как следует из видео, два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» в момент, когда двое подростков играли с мячом вдоль проезжей части.

Один из автомобилей задел подростка, после чего тот упал. Через несколько минут ребенок попытался подняться, но не смог, и отполз на некоторое расстояние от места аварии.