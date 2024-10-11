ДТП в селе Батыр: начато досудебное расследование

В департаменте полиции региона сообщили, что в результате гибели человека в аварии в селе Батыр в Мунайлинском районе начато досудебное расследование и назначена экспертиза.
В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.
Назначена экспертиза. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции региона призывают водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.
Напомним, авария произошла 10 октября в 20:06 в селе Батыр в Мунайлинском районе. Два автомобиля Volkswagen Passat и Toyota Alphard столкнулись «лоб в лоб».
На месте аварии погиб 29-летний водитель Volkswagen Passat.
В социальных сетях появилось видео аварии, которое произошло вечером в селе Батыр в Мунайлинском районе.
Как следует из видео, два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» в момент, когда двое подростков играли с мячом вдоль проезжей части.
Один из автомобилей задел подростка, после чего тот упал. Через несколько минут ребенок попытался подняться, но не смог, и отполз на некоторое расстояние от места аварии.
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