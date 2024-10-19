Жительница Актау заявляла об избиении сына – нашли ли виновных?

Подростка с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра), который подвергся нападению со стороны сверстника, получив рассечение головы и перелом носа, прооперировали. Нашли ли виновных, в материале Lada.kz.

После операции. Фото предоставила мама Германа

Двенадцатилетнему Герману благополучно провели операцию на нос.

Наркоз перенес хорошо. Отката (т.е. потеря приобретенных умений и навыков - прим.автора) не было, - говорит мама Германа.

В настоящее время школьник ходит с назальными трубками. Официально его выпишут из больницы и снимут трубки в следующую пятницу, 25 октября.

Участковые опрашивали детей в средней школе №17, со слов мамы Германа, пока безрезультатно.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 октября во дворе дома №44 в 13 микрорайоне. Мама подростка узнала, что в доме №44 подростки объединились в мини-банду, запугивают и обижают других сверстников. Родителям же девушка советует проводить беседы со своими детьми.