Попытку суицида пациента больницы в Актау отрицают его родные

История с мужчиной, который мог выпасть из окна областной больницы, нашла продолжение. Его близкие опровергли версию о попытке самоубийства, а также высказали претензии медперсоналу.

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Как рассказали родные пациента, три дня назад, 23 октября, он вернулся с работы раньше обычного, ссылаясь на головную боль. Также не смог назвать имена членов семьи, поэтому родственники решили обратиться в «скорую». Мужчину доставили в областную больницу.

На следующий день, 24 октября, в 19:00 часов проведать его пришла дочь, но ее, как она сама рассказала, не пропустили, хотя посещения разрешены до 20:00 часов.

С слов дочери, отец, узнав об этом, стал агрессивным. Как стало известно, врачи диагностировали у него микроинсульт, в результате нарушения кровоснабжения левой части мозга, он не осознавал своих действий. Инсульт все еще прогрессирует.

Поскольку левая сторона мозга не функционирует, он многое не понимает. Врачи в первый же день сказали нам, что им не нужен такой пациент и просили забрать его обратно. Но куда я могу увезти человека с инсультом? Возникает вопрос: разве это не их работа? Медицинский персонал там крайне груб и ведет себя так, словно оказывает услуги по принуждению. Маме не дали возможности побыть с ним, выставив за дверь раньше времени. Из-за того, что ее не оказалось рядом, мужчина решил, что окно – это дверь, и пытался выйти через него, - уверяет девушка.

Родственники мужчины также задались вопросом в адрес управления здравоохранения, по каким причинам в палате не было ни одного медработника.

В дополнение ко всему нас пытаются обвинить, чтобы поскорее закрыть этот случай. Видео, которое распространили, только усугубило наше состояние и погрузило нас в сильнейший стресс. Мы не можем ни нормально спать днем, ни отдыхать ночью. Я категорически против этих ложных обвинений. Прошу не распространять ложную информацию, не разобравшись в сути дела. Мы – примерная семья, и все обвинения против нас являются ложными, - заявили родные мужчины.

Напомним, инцидент произошел в Мангистауской областной многопрофильной больнице в Актау. Мужчину удалось спасти. В распоряжении Lada.kz появилось видео.