18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.11
523.82
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.10.2024, 21:06

Попытку суицида пациента больницы в Актау отрицают его родные

Происшествия 0 2 994 Сергей Кораблев

История с мужчиной, который мог выпасть из окна областной больницы, нашла продолжение. Его близкие опровергли версию о попытке самоубийства, а также высказали претензии медперсоналу.

Кадр видео
Кадр видео

Как рассказали родные пациента, три дня назад, 23 октября, он вернулся с работы раньше обычного, ссылаясь на головную боль. Также не смог назвать имена членов семьи, поэтому родственники решили обратиться в «скорую». Мужчину доставили в областную больницу.

На следующий день, 24 октября, в 19:00 часов проведать его пришла дочь, но ее, как она сама рассказала, не пропустили, хотя посещения разрешены до 20:00 часов. 

С слов дочери, отец, узнав об этом, стал агрессивным. Как стало известно, врачи диагностировали у него микроинсульт, в результате нарушения кровоснабжения левой части мозга, он не осознавал своих действий. Инсульт все еще прогрессирует.

Поскольку левая сторона мозга не функционирует, он многое не понимает. Врачи в первый же день сказали нам, что им не нужен такой пациент и просили забрать его обратно. Но куда я могу увезти человека с инсультом? Возникает вопрос: разве это не их работа? Медицинский персонал там крайне груб и ведет себя так, словно оказывает услуги по принуждению. Маме не дали возможности побыть с ним, выставив за дверь раньше времени. Из-за того, что ее не оказалось рядом, мужчина решил, что окно – это дверь, и пытался выйти через него, - уверяет девушка.

Родственники мужчины также задались вопросом в адрес управления здравоохранения, по каким причинам в палате не было ни одного медработника.

В дополнение ко всему нас пытаются обвинить, чтобы поскорее закрыть этот случай. Видео, которое распространили, только усугубило наше состояние и погрузило нас в сильнейший стресс. Мы не можем ни нормально спать днем, ни отдыхать ночью. Я категорически против этих ложных обвинений. Прошу не распространять ложную информацию, не разобравшись в сути дела. Мы – примерная семья, и все обвинения против нас являются ложными, - заявили родные мужчины.

Напомним, инцидент произошел в Мангистауской областной многопрофильной больнице в Актау. Мужчину удалось спасти. В распоряжении Lada.kz появилось видео.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!