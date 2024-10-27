Пожар в СПА: жильцы ЖК в Актау устали жаловаться на салон

Пожар в СПА-центре на цокольном этаже в ЖК «Premium Plaza», утверждают жильцы, происходит уже не первый раз. Люди просят закрыть салон, так как, по их мнению, он не соответствует санитарным нормам.

Фото жителей ЖК «Premium Plaza»

По словам жильцов ЖК «Premium Plaza», после пожара, произошедшего 26 октября, им пришлось несколько часов провести на улице, потому что в квартирах чувствовался угарный газ. Они заявляют, что это уже третье происшествие с возгоранием за два года.

У них нет вытяжки. Под окнами салона в летнее время сидеть невозможно, так как стоит прелый и неприятный запах. СПА-центр не соответствует санитарным нормам. Мы уже не раз жаловались, но несмотря на это, его не закрывают, - рассказали жители ЖК.

Вещи после стирки, как отметили жители, работники СПА-салона вывешивают на улице, хотя должны сдавать в прачечную.

Ранее Lada.kz публиковала кадры с места происшествия. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.