Мужчина получил ножевое ранение в Актау: полиция разыскивает подозреваемого

Правоохранители ведут расследование и розыск подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине во 2 микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.

По данному факту проводится досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, - сообщили в областном департаменте полиции.

Напомним, 26 октября у торгового центра «Алатау» во 2 микрорайоне медики обнаружили мужчину, истекающего кровью. По его словам, в ходе ссоры ему было нанесено ножевое ранение неизвестным. На текущий момент пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Для справки

Статья 106. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Действие наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.