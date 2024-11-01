18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.11.2024, 16:05

Несовершеннолетние в Актау попали в ДТП: медики рассказали о состоянии пострадавших

Происшествия 0 1 424 Алия Шарипова

В Мангистауской областной детской многопрофильной больнице рассказали о состоянии троих несовершеннолетних, попавших 30 октября в аварию на перекрестке в Актау.

Фото: instagram.com/112_aktau
Фото: instagram.com/112_aktau

По предоставленным данным, в стенах больницы троим детям оказана медицинская помощь.

Одного пациента госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Двоих поступивших после проведенного обследования отправили на амбулаторное лечение, - сообщили в детской больнице.

Инцидент также прокомментировали в региональной областной многопрофильной больнице.

Двоих взрослых, доставленных с места происшествия, в связи с отсутствием показаний для госпитализации, отправили на амбулаторное лечение, - сообщили в медучреждении.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области предоставили детали происшествия.

Участниками аварии стали два автомобиля – Nissan Maxima и Jetour. Водитель последнего не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение.

На момент ДТП в Jetour находились двое несовершеннолетних, а в Nissan Maxima – один.

Водитель автомобиля Jetour привлечена к административной ответственности по факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Машина водворена на штрафстоянку, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 30 октября на перекрестке между 19, 18, 17, 16 микрорайонами столкнулись две иномарки, одна из которых перевернулась. Как сообщили медики Скорой помощи, в аварии пострадали пять человек: двое взрослых и трое несовершеннолетних восьми, 10 и 17 лет.

Для справки

Статья 610 – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...