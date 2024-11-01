Несовершеннолетние в Актау попали в ДТП: медики рассказали о состоянии пострадавших

В Мангистауской областной детской многопрофильной больнице рассказали о состоянии троих несовершеннолетних, попавших 30 октября в аварию на перекрестке в Актау.

Фото: instagram.com/112_aktau

По предоставленным данным, в стенах больницы троим детям оказана медицинская помощь.

Одного пациента госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Двоих поступивших после проведенного обследования отправили на амбулаторное лечение, - сообщили в детской больнице.

Инцидент также прокомментировали в региональной областной многопрофильной больнице.

Двоих взрослых, доставленных с места происшествия, в связи с отсутствием показаний для госпитализации, отправили на амбулаторное лечение, - сообщили в медучреждении.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области предоставили детали происшествия.

Участниками аварии стали два автомобиля – Nissan Maxima и Jetour. Водитель последнего не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение.

На момент ДТП в Jetour находились двое несовершеннолетних, а в Nissan Maxima – один.

Водитель автомобиля Jetour привлечена к административной ответственности по факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Машина водворена на штрафстоянку, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 30 октября на перекрестке между 19, 18, 17, 16 микрорайонами столкнулись две иномарки, одна из которых перевернулась. Как сообщили медики Скорой помощи, в аварии пострадали пять человек: двое взрослых и трое несовершеннолетних восьми, 10 и 17 лет.

Для справки

Статья 610 – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.