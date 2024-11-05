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05.11.2024, 15:30

Акимат Актау: Упавшая на человека конструкция автобусной остановки не была закреплена

Происшествия 0 3 300 Александр Рыжих

Остановочный павильон был демонтирован и перенесен с привычного места во время работ по реконструкции магистральных инженерных сетей. В данный момент конструкцию убрали. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Коллаж из кадров видео
Коллаж из кадров видео

В городской администрации объяснили причину, по которой произошло обрушение автобусной остановки, в результате которого появились пострадавшие.

Оказалось, что остановку демонтировали ранее, при проведении работ по реконструкции магистральных инженерных сетей. Работы проводило АО «Алматыинжстрой», они же после демонтажа конструкции переместили ее на свободное место рядом.

Из-за сильного ветра  конструкция упала. На данный момент её убрали, - пояснили в городском акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обрушения автобусной остановки, вызванного сильным ветром 5 ноября, пострадал человек. 

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