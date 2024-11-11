Подростка с приступом эпилепсии кинулись спасать очевидцы в Актау

Инцидент произошел на автобусной остановке в 12 микрорайоне. Подробности предоставили в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи.

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В Сети появилось видео, на котором подбежавшие люди оказывали первую медицинскую помощь на автобусной остановке молодому человеку, у которого внезапно начались судороги.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи сообщили, что сегодня днем, 10 ноября, у 16-летнего школьника случился приступ эпилепсии.

Он был доставлен в областную детскую больницу, позже отпущен домой.