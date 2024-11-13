Более 111 килограммов наркотиков изъяли в Мангистау

С начала текущего года в Мангистауской области изъяли более 111 килограммов наркотических средств. Об это сообщает Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области с начала года пресечено 386 наркоправонарушений.

Зарегистрировано 87 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 90 лиц.

Кроме того, в течение 10 месяцев из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом 111 килограммов 133 грамма, - сообщает Polisia.kz.

По усилению борьбы с наркотиками и предупреждению преступности проведено 656 профилактических мероприятий, ликвидировано 645 граффити-надписей в центре региона Актау.

Заблокировано 506 интернет-сайтов, занимающихся рекламой, продажей наркотических средств.

Ранее правоохранители сообщали об обнаружении тайника с 10 килограммами гашиша на сумму 60 миллионов тенге. Кроме того, в областном центре был задержан наркодилер, в квартире которого нашли полкилограмма мефедрона.

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