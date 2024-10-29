Что-то неладное: синтетические наркотики. Сколько зависимых в Мангистау?

В новом выпуске подкаста о синтетических наркотиках корреспондент lada.kz поговорил с руководителем общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» Романом Уразимбетовым. В этой серии вы узнаете, почему именно так сложно разоблачить организаторов наркобизнеса, как выбирают «жертв» для подсадки и сколько зарабатывает «солевой магазин» на поломанных судьбах в Мангистау.

коллаж Lada.kz

Роман Уразимбетов вот уже 8 лет активно занимается борьбой с синтетическими наркотиками и аптечной наркоманией. В своем интервью он рассказал, что, несмотря на то, что «соли» в Актау появились относительно недавно (буквально 4 года назад, прим. автора), они достаточно стремительно набирают обороты и «завоевывают» новую аудиторию. Также Роман Искандерович упомянул, что употребление данных веществ приводит к импотенции и бесплодию. Более того, данный вид наркотиков стирает в людях гендерные различия, что, в свою очередь, приводит к гомосексуализму у людей, которые ранее не были склонны к однополой любви.

Возраст употребляющих, по словам спикера, начинается с 13 лет. Общественник подробно описал то, как подсаживают детей и каким образом родители могут распознать неладное.

Также усилиями общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» был создам телеграм-бот, где жители региона могут скидывать информацию о противоправных действиях, связанных с наркооборотом (продажа, закладки и т.д.). Все сообщения в телеграм-боте носят анонимный характер.

Напомним, ранее прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области Гани Бурамбаев сообщил о том, что только в текущем году заведено свыше 300 уголовных дел, связанных с распространением и хранением наркотиков. Все чаще в списке подозреваемых оказываются дети. Их привлекают «для работы», а также подсаживают на синтетику. Директор центра психического здоровья Мади Токанов, спикер второго выпуска подкаста "Что-то неладное", доступно и понятно описал причины, по которым люди «подскаживаются» на синтетические наркотики и вид зависимости, который образуется в мозге после первого употребления. Также редакция lada.kz поговорила с зависимым от синтетических наркотиков человеком, который поделился своей историей и рассказал, как потерял семью, работу, друзей, близких, а также интерес к жизни после того, как стал употреблять запрещенные препараты.