Прокуратура взяла на контроль дело об избиении школьника в Актау

Инцидент с избиением школьника сверстниками взята на контроль, заявили в прокуратуре Мангистауской области.

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Прокуратурой Мангистауской области по факту избиения школьника дано соответствующее поручение департаменту полиции и отделу образования. Ситуация взята на контроль.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября в школе №24. Учащиеся толпой избили своего сверстника. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия.