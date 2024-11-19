Подросток разбился насмерть на мопеде в Жанаозене: по факту ДТП завели уголовное дело

Правоохранительные органы назначили экспертизу по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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Полиция области расследует уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. В данный момент назначена экспертиза, а также ведутся следственные мероприятия.

Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными на дороге, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трое подростков ехали на мопеде и столкнулись с легковым автомобилем в районе одного из ресторанов в Жанаозене. Один из них не пережил аварию.