Пожар произошел в трехэтажном здании в Актау

В трехэтажном здании, расположенном во 2 микрорайоне, сегодня, 19 ноября, произошел пожар. Инцидент попал на камеру очевидцев. Комментарий по происшествию предоставили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

По данным ДЧС, вызов с места событий поступил в 13:35 часов. Возгорание произошло в трехэтажном здании №12.

Произошло загорание в кухонном помещении на втором этаже. Огонь охватил 50 квадратных метров при общей площади в 1500 квадратных метров. В 14:05 часов пожар был локализован, в 14:07 часов – ликвидирован. Своими силами эвакуировались пять человек. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в департаменте.

Уточняется, что в ликвидации огня задействовали 16 человек личного состава ведомства и пять единиц спецтехники.

Ранее в Актау пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной в многоэтажном доме. Подробности по ссылке.