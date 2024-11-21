Избивавший девушку мужчина задержан полицией Актау

Мужчину, подозреваемого в грабеже и нанесении побоев молодой девушке из Актау, задержали и поместили в изолятор, рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

фото пресс-службы ДП Мангистауской области

По предписанию прокуратуры, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания управления полиции города Актау.

Расследование по данному делу продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«На кадрах из видео с камер наблюдения видно, что он отобрал у девушки телефон, это квалифицируется как грабеж. Также мужчина привлечен по подозрению в побоях», - прокомментировали полицейские квалификацию статей корреспонденту lada.kz.

Напомним, в социальных сетях появилось видео избиения девушки в одном из ночных заведений Актау. На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения в одном из ночных заведений Актау, запечатлен момент, где мужчина наносит удары женщине на глазах у очевидцев. В полиции региона сообщили, что инцидент произошел в заведений Актау в 4 микрорайоне в ночь с 16 на 17 ноября. Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Позже прокуратура заявила, что взяла это дело под личный контроль.