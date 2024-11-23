Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Актау

В Актау сегодня, 22 ноября, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

Фото редакции Lada.kz предоставил очевидец

Дорожный инцидент произошел в районе жилого массива Приморский. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

По данным пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи, в ДТП травмы получили три человека.

Среди пострадавших три человека 1966, 1988, 1985 годов рождения (две женщины, один мужчина). Все с переломами доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, - сообщили в учреждении.

Дополнительную информацию по аварии Lada.kz предоставит позже.

Ранее в 27 микрорайоне Актау автомобиль протаранил магазин, пострадала девушка 19 лет. Водителю может грозить уголовная ответственность.